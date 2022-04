CEF Miguel Arcanjo, de São Sebastião, abre as portas para imunização

Saída Trajeto Chegada

Cavas Aguilhada BR 251 – Ponte do Rio São Bartolomeu/Monte Sião /BR 251 – à esquerda, Cavas de Cima à esquerda/ BR 251 – à esquerda, Cavas de Baixo à esquerda/ Sítio Cantinho da Felicidade – retorna / BR 251 – à esquerda, Olaria Santa Fé Olaria Santa Fé, BR 251 KM 34, bifurcação à esquerda/Chácara Cavalo da Poesia, Chácara Recanto Feliz, retorna na bifurcação /BR 251 – à esquerda /CAJE – após à esquerda /BR 251 – à direita, retorna, DF 473 – marginal à esquerda/ à direita, na feira permanente, à esquerda, na avenida comercial, retorna no Banco do Brasil, à direita na 30ª DP

Divisa DF/GO | CEF Jataí Balão da Divisa DF/GO /Segue DF 140 – À esquerda, Condomínio Residencial Tropical Asa Branca/ Chapéu de Pedra/ Condomínio São Francisco II/ – São Francisco I – Condomínio Del Rei/ Reserva Santa Mônica – esquerda / À esquerda DF 140/ Na DF 001 à direita / BR 251 – direita/ DF 473 – esquerda/ Ginásio São Francisco à esquerda/ Balão da DF 463/ DF 463 à esquerda

Morro da Cruz/Máster Agua/Pró-DF/Morro Azul Mercado Santa Clara; Avenida Central do Morro da Cruz à esquerda/ Passa pela Mercearia Trombeta/ Passa pelo Bar do Edilson (Recanto Sonhador) à esquerda no Mercado Dois Irmãos/Passa pelo ferro velho Chácara Canaã, a direita no Salão Graci e Inácio/ À esquerda no cruzamento do lixão/Segue sentido Regional de Ensino/À esquerda no supermercado Varejão da Fartura/ Segue sentido Pro-DF/Retorna DF 463, segue sentido Morro Azul, sentido Centro Olímpico

Cachoeirinha Fazenda Recreio – DF 135/VC 467 – à direita Fazenda Panelão/Mansões Park Brasília/Chapada à direita/Chapada Talismã/Retorna – DF 135 à direita, sentido Granja Opus/Granja Opus retorna à direita/ Fazenda Buritizinho retorna/ EC Cachoeirinha retorna – Na Sansão à direita/ DF 135 à esquerda – Placa Cascalheira/Retorna- Fazenda Santa Bárbara à esquerda/Cavarú reta retorna/ DF 135 à esquerda/Zé Viegas à esquerda/Saída da EC Nova Betânia/ Segue BR 251 à esquerda/Segue DF 473 Ginásio do CED São Francisco, à direita na feira permanente/À esquerda na Avenida Comercial, retorna no Banco do Brasil/ À direita na 30ª DP CEF Miguel Arcanjo

Morro da Cruz/Caixa d’Água/Bombeiros Mercado Santa Clara Av. Comercial M. Cruz Mercado Rei Arthur, Mercado Brandão/ À esquerda segue rua da caixa d’água / Morro da Cruz, Q. 35 Rua 04, Zumbi dos Palmares / Rua da Associação à esquerda, Q. 19 Mercado Alves / Bifurcação do Ferro Velho à direita / DF 473, Regional de Ensino à esquerda/segue sentindo Ginásio São Francisco/ DF 463, segue à direita do Supermercado União CEF Miguel Arcanjo

EC Nova Betânia CEF Nova Betânia; à direita a BR 251/À esquerda na DF 473, à direita na feira permanente/ à esquerda na Avenida Comercial, retorna no Banco do Brasil/ à direita na 30ª DP e finaliza na Vila Olímpica em São Sebastião

Shopping Jardim Botânico/Jardins Mangueiral/Morro Azul Shopping Jardim Botânico/ Avenida principal do Jardins Mangueiral da Quadra 02 até a quadra 15/ à direita na DF 463/Morro azul/ à direita no Ultra Box

Condomínios/Vila do Boa Pracinha do Reggae à direita, B. João Cândido/ B. São Gabriel, Ipês, Condomínio Ouro Vermelho II/Madeireira Braúna, Condomínio Solar Itaipu/ Itaipu 13, Mercado Magalhães, Av. dos Condomínios/Av. do Sol à direita, Condomínio Belvedere Greem/ Condomínio São Mateus, Condomínio Rural Serrana/ Condomínio Ouro Vermelho I/Retorna no Condomínio Maxximo Garden, Belvedere Green/Avenida do Sol à direita/Condomínio Quintas do Sol Quadras 4,7,8,9/ Condomínio Jardim do Lago retorna no balão Dom Bosco/Condomínio Quintas do Sol Quadra 05 vire à direita/ Segue na estrada de chão sentido EC Vila do Boa