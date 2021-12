CEF 1 do Paranoá terá gestão compartilhada

O CEF 1 do Paranoá será a 13º escola da rede pública com gestão compartilhada cívico-militar. O projeto será em parceria com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e começará a funcionar a partir do ano letivo de 2022

No sábado (4), o Centro de Ensino Fundamental 1 do Paranoá aprovou a implementação do projeto de Gestão Compartilhada em mais uma escola da rede pública. A votação ficou com 71, 26% de votos a favor da mudança.

Por meio de processo democrático, a comunidade escolar participou de assembleia, na qual foram apresentados todos os pontos do projeto. Além disso, foi aberta oportunidade para que pais, responsáveis, estudantes, sindicato e servidores pudessem tirar dúvidas e debater sobre o assunto. A reunião começou antes da votação, que ocorreu de 9h às 12h.

Assim como as demais escolas que já fazem parte da gestão compartilhada, o CEF 1 do Paranoá foi escolhido levando-se em consideração o Indicador de Vulnerabilidade Escolar (IVE) que abrange dados de vulnerabilidade social, índices de criminalidade, de desenvolvimento humano e da educação básica.

“Essa votação refletiu a vontade da comunidade de uma escola com gestão compartilhada para ajudar a deixar o ambiente mais seguro e tranquilo dentro da escola e também nas redondezas da unidade. As expectativas para o próximo ano são boas”, conta o diretor do

CEF 1, Flávio Roberto Pesquero.

A unidade atende aproximadamente 1.300 alunos, do 5º ao 9º do ensino fundamental.

