CEB: Regiões do DF ficarão sem energia nesta sexta

O fornecimento de energia será temporariamente suspenso em endereços de Samambaia, São Sebastião, Paranoá e Planaltina

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que, nesta sexta-feira (19), equipes da empresa estarão realizando serviços de manutenção preventiva em áreas das regiões administrativas de Samambaia, São Sebastião, Paranoá e Planaltina. Por isso, o fornecimento de energia será temporariamente interrompido. A medida visa garantir a segurança das equipes e da população

Das 8h às 17h30, no Altiplano Leste (região do Paranoá), as chácaras Engenho Velho, Beto, Estrela, Azedo, Boa Vista, Córrego dos Passarinhos, das Meninas, Buracão, Estrela Dalva, Benedicto, Estrela D’alva, Felicidade, Recanto Tamanduá, Sol Nascente, Boa Viagem, Cabana do Bosque, Meu Sonho, Sítio Taquari, Estrela São Bartolomeu, Chamide e Fazenda Grotas, passarão por manutenção preventiva.

O mesmo serviço será executado nas Mansões Fazendárias: chácaras do Pequi, Lipsko, Cristalino, 314, 368, 371, 374, 381, 382 e 409, em São Sebastião, das 9h às 16h30.

Redes de alta tensão

Alguns pontos da QR 408, em Samambaia, receberão novos postes de iluminação. São eles: o conjunto 1, lote 13; conjunto 2, lotes 13 a 18; conjunto 3, lotes 13 a 18; conjunto 4, lotes 5 a 18; conjunto 5, lotes 9 a 16; conjunto 6, lotes 2 a 8; conjunto 7, lotes 1 a 14, 28 a 30; conjunto 8, lotes 1 a 25; conjunto 9, lotes 1 a 8, conjunto 10, lote 10 e conjunto 11, lotes 11 a 16. Por isso, essas áreas ficarão sem energia durante das 8h às 12h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda em Samambaia, as equipes trabalharão na extensão de redes aéreas de alta tensão, das 8h40 às 16h. Este serviço será executado na região do Núcleo Rural Buriti Tição: DF-280, km 7, Chácara São José.

A partir das 9h será realizada a troca dos cabos das redes de alta tensão na BR-020, km 18,5 (Caesb), em Planaltina. Até as 15h o fornecimento de energia elétrica estará suspenso nesta região.

Atendimento à população

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em caso de dúvidas, a CEB disponibiliza equipes de atendimento à população, 24 horas, pelo telefone 116.

As informações são da Agência Brasília