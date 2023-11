CEB está no caminho certo, diz governador Ibaneis Rocha

O chefe do Executivo parabenizou, neste sábado (25), a companhia por ter conquistado dois prêmios recebidos pelo Estadão Empresas Mais 2023, nas categorias Centro-Oeste e Nacional

A CEB está no caminho certo. Essa foi a fala do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, ao parabenizar a empresa pelos dois prêmios recebidos pelo Estadão Empresas Mais 2023, nas categorias Centro-Oeste e Nacional.

O pronunciamento foi feito durante evento do Sindicato de Clubes e Entidades de Classe Promotoras de Lazer e Esportes do Distrito Federal (Sinlazer), realizado na manhã deste sábado (25), no Iate Clube de Brasília. “Eu não poderia deixar de parabenizar o presidente da CEB, Edison Garcia, pelos dois prêmios recebidos na semana passada. Isso indica que a empresa está no caminho certo”.

Durante o evento, o governador também destacou os desafios para a CEB de iluminar integralmente o Distrito Federal com iluminação de LED até 2026. “Ajuda na segurança, ajuda no transporte público, garante qualidade de vida para a população. Por isso, estamos trabalhando firmes nesse projeto”, destacou.

Premiação

A Companhia Energética de Brasília foi vencedora do prêmio Estadão Empresas Mais, realizado na última quinta-feira (23/11), em São Paulo. A Companhia ocupa o primeiro lugar no ranking das 100 empresas com o maior Coeficiente de Impacto Estadão/FIA (CIE). O índice é resultado do cruzamento de informações relativas ao porte e ao desempenho financeiro de cada empresa em seu respectivo setor.

Além do reconhecimento como Empresa de Altíssimo Desempenho, a CEB também foi agraciada pelo Coeficiente de Impacto Estadão – Região Centro-Oeste. O prêmio Empresas Mais é uma parceria do Estadão, da FIA e da Austin Rating e leva em consideração itens como receita, lucratividade, porte e consistência histórica.

Com informações da Agência Brasília