CCJ aprova campanha Março Vermelho de prevenção a doenças infectocontagiosas

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Legislativa aprovou, em reunião remota na manhã desta terça-feira (23) a proposta (PL 1291/2020), que institui a campanha Março Vermelho para conscientizar a população do DF acerca da prevenção e combate a doenças infectocontagiosas. A iniciativa de autoria do deputado Delmasso (Republicanos) também vai homenagear os profissionais de saúde que estiveram na linha de frente no combate à pandemia de Covid-19.

Durante a campanha vão ser veiculadas as formas de transmissão e contágio de doenças infectocontagiosas, bem como o uso correto dos meios de prevenção, em especial dos procedimentos de higiene. Ainda segundo o texto, também vão ser veiculadas questões sobre a identificação de informações falsas que podem contribuir para o aumento de epidemias e o risco para a saúde da população.

Delmasso explanou que a escolha do mês de março se deve ao primeiro caso oficialmente confirmado de contágio do novo coronavírus. “Devemos usar este marco como forma de luta no combate a esse mal, e também homenagear aqueles que estão na linha de frente”, frisou.

O relator da matéria na CCJ, deputado Professor Reginaldo Veras (PDT), apresentou emenda supressiva ao artigo 2º do texto original a fim de adequá-lo à Lei Orgânica do DF. Já aprovado pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura (CESC), o projeto segue agora para a anuência do plenário da Casa.

Presidida pela deputada Jaqueline Silva (PTB), com participação dos deputados Reginaldo Veras (PDT), José Gomes (PSB) e Daniel Donizet (PL), a reunião remota foi transmitida ao vivo pela TV Web CLDF e pelo canal da Casa no Youtube.

