CCBB Educativo: Exposições abertas em dezembro

Para os últimos dias do mês de dezembro, o CCBB Educativo oferece, de modo presencial, as visitas mediadas e as visitas para escolas e instituições com as exposições Tesouros Naturais do grupo Visegrád e Arte Brasileira do acervo do CCBB, que também pode ser conferida de maneira digital.

VISITAS MEDIADAS: Arte Brasileira no acervo do CCBB Brasília e Tesouros Naturais do grupo VIsegrád

Conversas sobre Arte Brasileira no Acervo do CCBB, explorando pinturas, gravuras, desenhos, esculturas, fotografias e objetos, com destaques para a produção de artistas de todo o país, como Caribé, Tomie Ohtake, Athos Bulcão, Anita Malfatti, Maria Bonomi.

Essa visita propõe também uma conversa a partir da exposição Tesouros Naturais do grupo Visegrád, formado pela Hungria, Eslováquia, Polônia e República Tcheca, reunindo 48 fotografias que revelam as belezas naturais desta região.

Serviço:

Terças, quartas, sextas e domingos, às 12, 16h30 e às 18h

Quintas e sábados, às 12h e às 16h30

Ponto de Encontro: Entrada do Museu, no primeiro andar.

Duração: 1 hora.

Capacidade: 10 pessoas, mediante agendamento prévio através da plataforma EVENTIM.

Classificação indicativa livre – recomendado para pessoas acima de 5 anos.

*Quintas e sábados, às 18h, opção de VISITA MEDIADA EM LIBRAS, ocorrendo simultaneamente em português, com tradução em língua brasileira de sinais (Libras).

VISITAS PARA ESCOLAS E INSITIUIÇÕES:

Arte Brasileira no acervo do CCBB Brasília + Tesouros Naturais do grupo VIsegrád

As visitas são planejadas de acordo com o perfil dos participantes.

Para grupos de até 20 pessoas

Agende sua visita: [email protected]

PROGRAMAÇÃO DIGITAL

VISITAS PARA ESCOLAS E INSTITUIÇÕES – O CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL E A CIDADE DE BRASÍLIA

Atividades mediadas para grupos com foco no patrimônio cultural de Brasília em diálogo com a história do CCBB nesta cidade. Vamos também visitar diversos pontos do Distrito Federal mapeados pelos educadores.

SINOPSE: Nas visitas on-line, os educadores recebem grupos previamente agendados e propõe uma conversa, com reflexões e propostas práticas, sobre o patrimônio cultural e o edifício histórico do Centro Cultural Banco do Brasil, assim como conversam sobre memória, história e a relação que o CCBB Brasília tem com a cidade e a região onde está localizado. As visitas são planejadas de acordo com o perfil dos participantes, abordando temáticas, como: construção de Brasília e o modernismo, artistas com obras permanentes e os espaços do CCBB, o prédio do CCBB e seus arredores, o lago Paranoá, a ponte JK e o bioma Cerrado. Prepare-se para abrir o mapa, identificar os patrimônios dessa cidade, marcar os pontos mais conhecidos e menos conhecidos e encontrar uma vila submersa no Lago Paranoá.

Serviço:

Duração: de 50 minutos a 1 hora e 30 minutos

Capacidade: grupos de até 45 pessoas, com mínimo de 10 participantes

Classificação indicativa Livre – recomendado para pessoas acima de 5 anos.

Plataforma: zoom/ao vivo

Inscrições: [email protected]