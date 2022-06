CBMDF resgata corpo em cisterna no Jardim ABC

O homem, identificado como O.S, foi encontrado submerso e foi imediatamente resgatado. Infelizmente, já estava em óbito

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou, nesta terça-feira, 06, o resgate de um corpo de dentro de uma cisterna no Jardim ABC. A vítima estava trabalhando dentro do local, passou mal e não respondeu mais aos chamados.

Um sistema para o acesso de um bombeiro até o fundo da cisterna foi imediatamente preparado. O poço tem uma profundidade de aproximadamente 20 metros.

O homem, identificado como O.S, foi encontrado submerso e resgatado de prontidão. Infelizmente, já estava em óbito.

A dinâmica do ocorrido não foi revelada e o local foi deixado aos cuidados PMDF.