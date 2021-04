CBMDF resgata corpo após morte por eletroplessão, na DF 150

O corpo de uma vítima de choque elétrico, na região da FERCAL, foi resgatado neste sábado (10), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). As autoridades atenderam esta ocorrência empregando quatro viaturas e 12 militares. O cadáver foi encontrado em um descampado as margens da DF 150, onde passa uma fiação de alta tensão da CEB. No local, o CBMDF se deparou com um corpo com ferimentos de queimaduras graves pelos braços, tronco e cabeça, sem sinais vitais. A vítima é do sexo masculino, aparentando ter 38 anos, foi encontrado pendurado em um dos terminais da rede de alta tensão. A CEB foi acionada imediatamente a fim de assegurar que a rede não estivesse energizada para realização dos procedimentos de Perícia e do resgate da vítima. Os motivos pelo qual onde a vítima foi encontrada serão levantados pela Polícia. Após a retirada do corpo, a cena ficou aos cuidados da PCDF e PMDF. Com informações da CBMDF