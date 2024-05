CBMDF resgata 157 pessoas e 84 animais nas enchentes do RS

As equipes destinadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para auxiliar nas enchentes quem atingem o Rio Grande do Sul após fortes chuvas no estado, realizaram um total de 137 resgates de adultos, 20 de crianças e 84 de animais.

No dia 17 de maio, uma nova equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) partiu para substituir os militares atualmente em missão no Rio Grande do Sul. A previsão de chegada da nova equipe é para o dia 19 de maio.

Além dos 14 bombeiros militares e 2 agentes da Defesa Civil, enviados no dia 3 de maio, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do CBMDF, enviou mais uma bombeira militar veterinária, para atuar no resgate de animais em situação de risco.

Além disso, foram enviados seis bombeiros militares para apoiar no Gabinete de Crise Sistema de Comando de Incidentes em conjunto com o IBAMA no atendimento às emergências ambientais decorrentes das enchentes no Rio Grande do Sul.

A equipe do CBMDF continuou sua atuação em duas frentes:

Bento Gonçalves – RS:

As operações de busca aos desaparecidos foram conduzidas utilizando cães e retroescavadeiras.

Durante a manhã, algumas regiões tiveram as atividades interrompidas devido à chuva e às condições perigosas que ela causou.

São Leopoldo – RS:

A operação de busca, resgate e salvamento na região alagada da cidade persistiu com o foco na prestação de ajuda humanitária às famílias afetadas, garantindo o fornecimento de alimentos, água potável e outros itens essenciais para mitigar os impactos das enchentes.

Destaque para o resgate de uma pessoa que estava se afogando após o barco de voluntários virar. A vítima foi retirada da água e recebeu o primeiro atendimento, sendo transportada pelo SAMU.