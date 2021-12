CBMDF faz ação social de natal

Segundo informações do Senhor Carlos de Sousa, representante comunitário da Vila Rabelo II, aproximadamente, 500 crianças foram presenteadas com brinquedos

Na noite de quarta-feira (22), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou uma ação social na Vila Rabelo II, em Sobradinho, que tinha o objetivo de distribuir brinquedos para crianças em áreas consideradas carentes.

A coordenação geral do evento ficou a cargo do senhor Tenente Coronel Rangel, Comandante do 22º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) situado na Região de Sobradinho, e Organizada pela Aspirante à Oficial Laryssa Portal.

Segundo informações do Senhor Carlos de Sousa, representante comunitário da Vila Rabelo II, aproximadamente, 500 crianças foram presenteadas com brinquedos diversos.









Foto: divulgação/CBMDF

Ao final do evento foi realizada uma carreata que passou pelo região do Grande Colorado com o objetivo de agradecer a participação e as contribuições feitas, pela população da região.

O encerramento se deu no 22º Grupamento de Bombeiros Militar (22º GBM) às 23h.

