CBMDF é acionado após caminhão colidir com poste no Riacho Fundo I

A colisão envolveu um caminhão Mercedes na noite do último domingo (21)

Na noite de domingo (21), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 22h54, na QN 3, conjunto 7, Riacho Fundo I. A colisão envolveu um caminhão Mercedes, desencadeando uma ação imediata das equipes de socorro, que deslocaram duas viaturas para atender à emergência.

Ao chegarem ao local, os bombeiros depararam-se com uma cena de destruição: o caminhão estava sob fiação elétrica energizada, com dois postes quebrados. Diante da situação, a equipe prontamente solicitou a presença da NEOENERGIA para lidar com a rede elétrica comprometida, isolando a área para garantir a segurança de todos os presentes.

O condutor do veículo, já havia saído do caminhão quando os bombeiros chegaram. O homem foi prontamente atendido pela equipe de socorro, que o avaliou e constatou que ele estava consciente e orientado. Felizmente, não houve necessidade de transporte para uma unidade de saúde, e o condutor recebeu os cuidados necessários no local.