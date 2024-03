CBMDF é acionado após atropelamento na Ceilândia

O homem estava consciente, porém desorientado, e sua condição era considerada estável

Na madrugada desta terça-feira, um homem de 52 anos foi vítima de um atropelamento na avenida P3, nas proximidades da QNP12/16, em frente ao Mercado Veneza do Setor P Sul, em Ceilândia – DF. O acidente ocorreu por volta das 00h16 e mobilizou a ação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Ao chegar ao local, as equipes de resgate encontraram o homem caído na via, ao lado de um veículo RENAULT/Kwid de cor branca. O condutor do veículo, de 36 anos, estava ileso e fora do carro.

A vítima apresentava um corte de aproximadamente três centímetros na região da cabeça, além de escoriações pelo corpo. Apesar dos ferimentos, o homem estava consciente, porém desorientado, e sua condição era considerada estável pelos socorristas.

O CBMDF prontamente prestou os primeiros socorros ao homem de 52 anos e o transportou para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para receber atendimento médico especializado.