CBMDF convoca candidatos para curso de formação

O Curso de Formação dos Bombeiros acontecerá em regime integral com duração de 1.600 horas aula. Vale ressaltar que algumas disciplinas poderão ser ministradas à distância, de forma remota

Nesta sexta-feira (3), o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) tornou pública a convocação em 33ª chamada para que candidatos apresentem os documentos exigidos para o ingresso na corporação.

O CBMDF informou que os candidatos convocados deverão comparecer no Auditório do Bloco “A” da Academia de Bombeiros Militar “Cel. Osmar Alves Pinheiro”. No local, os candidatos entregarão os documentos exigidos e serão matriculados no Curso de Formação.

O Curso de Formação dos Bombeiros acontecerá em regime integral com duração de 1.600 horas aula. Vale ressaltar que algumas disciplinas poderão ser ministradas à distância, de forma remota.

Os convocados desta vez são os candidatos admitidos no concurso realizado em 2016. Na oportunidade foram ofertadas 779 vagas, sendo 448 serão para soldados, 115 para oficiais combatentes, 112 para soldados condutores e operadores de viaturas, 55 soldados de manutenção de equipamentos e veículos, 20 oficiais complementares, 24 oficiais médicos, cinco soldados para manutenção de equipamentos e aeronaves e quatro oficiais cirurgiões-dentistas. O salário varia de R$ 5.108,08 a R$ 11.654,95.