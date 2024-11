CBMDF busca por pescador que desapareceu no Rio São Bartolomeu

Nesta quinta-feira (21), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de desaparecimento no Rio São Bartolomeu, próximo ao Núcleo Rural Boqueirão, região administrativa do Paranoá. A ocorrência foi registrada às 00h16 e 14 militares, dois cães de resgate, seis viaturas e uma embarcação foram usados na procura.

Divulgação/CBMDF Divulgação/CBMDF

A irmã do desaparecido relatou o fato aos bombeiros, pois, segundo ela, seu irmão, de 56 anos, saiu para pescar às margens do Rio São Bartolomeu, por volta das 17h do dia 20/11/24, e não retornou para casa. Os familiares então acionaram o CBMDF durante a madrugada.

Os militares iniciaram as buscas a partir do local, indicado por testemunhas, onde a vítima foi vista pela última vez.

Foram realizadas varreduras por via terrestre com a utilização dos cães e no leito do rio, por meio dos mergulhadores de resgate. Devido à falta de visibilidade durante o período noturno, as buscas foram encerradas e serão retomadas nesta sexta (22).