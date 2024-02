Cavalo de tróia: PCDF prende traficante e desmantela minilaboratório em Santa Maria

A principal substância apreendida foi identificada como gesso em pó

Na última quinta-feira (15), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), lançou a Operação Cavalo de Tróia com o intuito de reprimir o tráfico de drogas na região.

Durante a operação, as autoridades prenderam em flagrante um homem de 29 anos por utilizar uma distribuidora de bebidas localizada no Condomínio Porto Rico, em Santa Maria, como fachada para o tráfico de cocaína.

Segundo informações fornecidas pela corporação, durante a busca no estabelecimento comercial, os agentes descobriram nos fundos do local um minilaboratório contendo substâncias e equipamentos destinados a adulterar as porções de drogas, visando aumentar tanto a quantidade quanto o lucro dos traficantes.