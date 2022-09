Catadores, atacadistas e feirantes crescem com apoio do governo

Tentando a reeleição, Ibaneis Rocha (MDB) falou dos benefícios a esses setores durante agenda nesta terça-feira (6)

Quando um governo não atrapalha e apoia os setores o resultado é a queda do desemprego e o aumento dos postos de trabalho. É o que tem feito a gestão Ibaneis Rocha (MDB) no Distrito Federal ao atingir o menor índice de desemprego dos últimos seis anos, mesmo tendo enfrentado uma pandemia no meio do caminho. O reconhecimento vem de diversas áreas.

Pela manhã, Ibaneis reuniu-se com empresários e catadores da Capital Recicláveis, no Scia. A empresa conta com 300 funcionários e presta assistência na coleta de materiais recicláveis e na rede de shoppings, supermercados e hipermercados. O encontro serviu para o grupo agradecer os incentivos fiscais concedidos na atual gestão e pedir mais segurança jurídica e outras medidas que permitam a ampliação do serviço.

“Temos incentivado muito o setor de recicláveis. Temos que ampliar a coleta seletiva e melhorar as condições, porque estamos trabalhando de mãos dadas com as cooperativas. Essa questão tributária é muito importante. Antigamente, as empresas iam embora e agora estão ficando aqui, crescendo mais e gerando emprego e renda”, disse Ibaneis Rocha.

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) ganhou força na atual gestão. Passou a tratar 100% do chorume, que antes era feito pela Caesb. A coleta seletiva também aumentou, passando de 28 contratos em 2018 para 41 em 2022, atendendo 32 das 33 cidades do DF.

Os papa-lixos também aumentaram, de 98 para 416, bem como os papa-entulhos, que passaram de 9 para 13 em operação no comparativo entre os dois últimos governos.

Em 2019 houve o primeiro concurso do SLU após mais de 20 anos, com posse de dezenas de servidores no mesmo ano. Em 2022 foram nomeados mais 70 servidores para a carreira.

“Essa reunião é uma forma de agradecimento pelo o que ele tem feito para o setor, com incentivos fiscais, e apresentar nossa empresa e novos projetos”, disse o presidente da Capital Recicláveis, Jair Vitorino.

Em seguida, Ibaneis se encontrou com funcionários da Rede Comper, no Guará. Ele lembrou que o governo acabou com a guerra fiscal com o estado de Goiás, o que fez com que as empresas que pretendiam deixar o DF permanecessem por aqui.

Por fim, Ibaneis foi até a Feira dos Importados, no SIA, para ouvir os pleitos dos comerciantes, principalmente no tocante ao transporte público e melhorias na segurança. “Acabamos com o pagamento da Difal e ganhamos na Justiça um processo importante que discutia a licitação desse terreno. Passou a ser válida a licitação e hoje eles têm tranquilidade para trabalhar”, lembrou Ibaneis, que se comprometeu a avaliar a ampliação das linhas de ônibus à Feira dos Importados nos finais de semana e reforçar a segurança da região.