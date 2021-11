Casos de feminicídio que aconteceram em 2019 serão julgados nesta semana

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Brasília julgará, nesta semana, dois casos de feminicídios que aconteceram na capital. O primeiro júri, que acontecerá na quarta-feira (1), irá decidir o rumo do caso Luciana de Melo Ferreira, uma servidora do TSE que foi morta pelo ex-companheiro. O segundo julgamento será na quinta-feira (2) e será sobre o caso Francisca Naidde de Oliveira Queiroz, morta pelo seu marido, que atirou nela após suspeitar de um relacionamento extraconjulgal. Casos O crime que resultou na morte de Luciana aconteceu no dia 21 de dezembro de 2019, no Sudoeste. O ex-companheiro de Luciana aguardou a mulher em sua residência e a surpreendeu com golpes de facada. O autor fugiu do local. Já o caso Francisca ocorreu no dia 12 de Junho do mesmo ano. O marido da vítima, Juenil Bonfim de Queiroz, matou a tiros a esposa e também seu ex-vizinho, ao desconfiar de que os dois estavam tendo um caso.