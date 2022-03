Caso de motorista de aplicativo assassinado em corrida é resolvido

Dois homens solicitaram uma viagem através de um aplicativo de corridas e, quando já estavam no carro do motorista, anunciaram o assalto

O latrocínio que matou um motorista de aplicativo foi resolvido nesta quarta-feira, 16, por policiais da 16ª DP da Polícia Civil do Distrito Federal. O caso ocorreu na manhã do dia 14, quando o homem atendeu a um chamado de corrida e morreu em decorrência dela.

Dois homens solicitaram uma viagem através de um aplicativo de corridas e, quando já estavam no carro do motorista, anunciaram o assalto. A dupla deu um ‘mata leão’ no senhor de 61 anos e conduziram a vítima até uma zona rural de Planaltina, DF.

Chegando no local, eles obrigaram o idoso a descer. Com a vítima já fora do carro, os dois aceleraram o veículo e passaram por cima do motorista diversas vezes. Eles fugiram com o veículo e abandonaram o corpo do homem, que morreu no local.

Resolução

Primeiramente, os policiais foram informados da existência de um corpo sem identificação. Quando identificaram a vítima e notaram que se tratava de um motorista de aplicativo, os agentes repassaram as informações sobre o veículo para todos os órgãos de segurança.

Rapidamente, o carro foi encontrado por policiais militares na Asa Norte, ainda na posse de um dos autores do crime. O rapaz foi conduzido e preso em flagrante. Apesar dessa confissão, restava encontrar o segundo envolvido.

Ele foi achado com o apoio da Divisão de Inteligência, na Estrutural. O homem confessou o crime e deu detalhes da execução cruel do latrocínio.

Além do carro, a dupla roubou o aparelho celular da vítima, sua carteira contendo documentos pessoais, valores em espécie e cartões bancários diversos, que foram utilizados fraudulentamente após o crime.

Os autores foram autuados em flagrante delito e vão responder pelo crime de latrocínio consumado.