Casamento Comunitário será no próximo domingo (28)

Os 43 casais estiveram no Museu da República – onde será realizado o evento – e receberam orientações sobre como deve ocorrer a cerimônia

O ensaio geral da terceira edição do Casamento Comunitário 2021 aconteceu nesta quarta-feira (24). Os 43 casais estiveram no Museu da República, local do evento, e receberam orientações sobre horários, posicionamento, vestimentas, fotografias, convidados e dicas de segurança contra a covid-19. A cerimônia acontecerá no próximo domingo (28).

“Quando a gente pensa em Casamento Comunitário, a nossa responsabilidade é servir a população do Distrito Federal. São tantos meses de preparação e agora, vendo o ensaio geral, a gente pensa ‘tá chegando o dia’ e a emoção é ainda maior. Por isso, seguimos trabalhando com compromisso e responsabilidade para proporcionar o grande dia a todos os casais”, afirmou a secretária Marcela Passamani.

O ensaio foi conduzido pelos cerimonialistas parceiros, Fernanda Domareski e Marcelo Pimenta, responsáveis por estruturar a cerimônia do casamento, e também pelos servidores da Sejus.

Por meio da Subsecretaria de Política de Direitos Humanos e Igualdade Racial (Subdhir), a pasta selecionou os casais por critérios socioeconômicos, estabelecidos via edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Esta edição recebeu mais de 150 inscrições presenciais.

O Casamento Comunitário é um programa de governo que tem como objetivo estimular o direito à convivência familiar, garantir os direitos civis da família como núcleo social básico de acolhimento, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

Serviço

3º Casamento Comunitário 2021

Data: 28/11 (domingo)

Hora: 17h

Local: Museu da República

As informações são da Agência Brasília