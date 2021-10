Casal tenta convencer policiais que tiros eram bombinhas

Após revista no veículo, a PMDF encontrou um revólver calibre 38, com quatro munições deflagradas e duas intactas no porta-luvas do carro

Neste sábado (9), a Polícia Militar do DF deteve um casal por disparo em via pública e porte ilegal de arma de fogo, em Brazlândia. Os policiais estavam às margens da BR 080 e ouviram dois disparos vindo da rodovia. A equipe identificou o carro de onde se originaram os tiros e o acompanharam até a Vendinha (GO). Um casal estava no interior do veículo. Durante a abordagem, eles tentaram convencer os policiais de que o barulho dos disparos eram bombinhas. Após revista no veículo, a PMDF encontrou um revólver calibre 38, com quatro munições deflagradas e duas intactas no porta-luvas do carro. Homem e mulher foram foram encaminhados para a 18ª Delegacia de Polícia.