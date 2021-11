Casal é preso em Santa Maria por se apossar de casa

A equipe verificou no local que um jovem, de 24 anos, e sua namorada, uma adolescente de 17, estariam impedindo o pai e o irmão do rapaz de entrarem na residência

Na noite de quarta-feira (3), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve um casal pelos crimes de ameaça, dano, injúria e lesão corporal, no Conjunto I, 1ª etapa, Condomínio Porto Rico, em Santa Maria.

A equipe verificou no local que um jovem, de 24 anos, e sua namorada, uma adolescente de 17, estariam impedindo o pai e o irmão do rapaz de entrarem na residência e os ameaçaram de morte, com o intuito de se apossar da casa.

A adolescente, que antes havia agredido o sogro com uma picareta, atingindo-lhe o ombro, também arremessou vários pedaços de madeira contra a equipe policial e tentou se fugir da cena, mas foi alcançada e contida.

O rapaz, após ameaçar seu genitor com uma faca, fugiu antes da chegada da PMDF. Com a permissão do proprietário da casa, a equipe realizou buscas no quarto do rapaz e encontrou aproximadamente meio quilo de maconha

O autor que estava nas proximidades observando as ações da polícia foi capturado após denúncia anônima. O jovem assumiu a propriedade da droga e afirmou que seria para uso próprio e para comercializar.

A adolescente foi apreendida e apresentada na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi autuada por Ato Infracional análogo à Ameaça, Dano, injúria e Lesão Corporal. O rapaz foi apresentado à equipe da 20ª Delegacia de Polícia e autuado por Ameaça e Tráfico de Entorpecente.