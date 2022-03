Casal é encontrado carbonizado após incêndio em Sobradinho

A principal suspeita é de que o companheiro tenha agredido a esposa e em seguida provocado o incêndio

Por Tereza Neuberger

Os corpos da assistente administrativa Ana Paula Alves Pereira dos Santos, de 33 anos, e do motorista Sérgio Avelino da Silva, de 45 anos, foram encontrados carbonizados após incêndio na noite desta quarta-feira (31), em Sobradinho. A principal suspeita é de que após um desentendimento do casal, Sérgio teria agredido a companheira e em seguida provocado um incêndio no quarto em que estavam.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado para conter um incêndio em uma residência na quadra 3. Após conter o fogo e adentrar no local, a equipe encontrou o corpo da assistente administrativa ao lado do corpo do companheiro e uma barra de ferro próxima a eles.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da 13ª Delegacia de Polícia, a principal suspeita é de feminicídio seguido de suicídio. A vítima Ana Paula estava com o pulso quebrado e vísceras expostas, já o companheiro não tinha lesões aparentes no momento em que os corpos foram encontrados. O delegado o delegado-chefe da 13ª DP, Hudson Maldonado, aguarda ainda os laudos feitos pelo Instituto Médico Legal (IML) para que seja possível entender melhor o que ocorreu de fato, além de esclarecer se a vítima morreu antes ou depois do incêndio.

O motorista e a assistente administrativa estavam juntos há 12 anos, e não estavam envolvidos em nenhuma ocorrência de violência doméstica, de acordo com a PCDF. Porém Sérgio Avelino da Silva, estava cumprindo pena domiciliar por ter tirado a vida de uma ex-companheira, ele teria cravado uma faca no peito da ex-companheira em 2006, na região de Planaltina.

O casal deixa dois filhos de 7 e 11 anos, que estariam presentes no momento em que a discussão entre os pais foi iniciada. Ao perceber o incêndio, as crianças teriam saído da residência em busca de ajuda. Eles estão sob os cuidados de uma familiar, e o Conselho Tutelar também será acionado. Amigos e familiares do casal prestam depoimento nesta quinta-feira (31).

A porta do quarto do casal estava trancada no momento em que o Corpo de Bombeiros teve acesso ao local. A residência possuía seis cômodos, ao atender a ocorrência as equipes identificaram uma fumaça escura saindo da garagem e iniciaram imediatamente o combate às chamas.

Devido à rápida atuação do CBMDF, com a duração de aproximadamente 25 minutos e o uso de cerca de 300 litros de água, o fogo ficou contido apenas na suíte do imóvel onde estaria o casal.

Após controlar as chamas, os bombeiros iniciaram o procedimento de rescaldo, que consiste na averiguação e neutralização de possíveis novos focos de incêndio. Na suíte do imóvel, foram encontrados dois corpos adultos carbonizados. No primeiro momento, parentes já identificaram que tratavam-se dos corpos de Ana Paula e Sérgio.

O caso mobilizou grande efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu a ocorrência com seis viaturas e 21 militares. Após conter o incêndio e identificar os corpos a perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para o local.