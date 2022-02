Casa tem cômodo atingido por incêndio na manhã desta quarta-feira, 9

A residência, que fica no fundo do terreno, teve apenas um dos cômodos atingido pelo fogo, o qual teve toda a sua mobília danificada pelo fogo

Logo no início da manhã desta quarta-feira, 9, uma casa auxliar pegou fogo na QSE em Taguatinga Sul. A moradora tinha deixado o imóvel pouco antes.

A residência, que fica no fundo do terreno, teve apenas um dos comodos atingido pelo fogo, o qual teve toda a sua mobília danificada pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 5h48, as equipes agiram rapidamente para apagar as chamas.

Quatro viaturas e dezessete militares participaram da ação.

A cena da ocorrência ficou sob responsabilidade da proprietária. Não houve vítimas.

Vídeo: Divulgação/CBMDF

Vídeo: Divulgação/CBMDF