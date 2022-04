Casa pega fogo em Samambaia e mobiliza bombeiros

O combate às chamas foi iniciado rapidamente, porém, o estrago à estrutura da residência foi alto

Uma tragédia deixou uma casa em chamas no início da tarde desta sexta-feira, 22, na Samambaia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro e, ao chegar no local, encontrou muito fogo e fumaça saindo por uma janela da residência localizada na QR 204.

No momento em que o incêndio se iniciou, dois jovens e três cachorros estavam no interior do local. Felizmente, todos saíram do imóvel sem nenhum ferimento e antes da chegada dos bombeiros. O combate às chamas foi iniciado rapidamente, porém, o estrago à estrutura da residência foi alto. Segundo o CBMDF, a alta temperatura alcançada pelo fogo chegou a derreter os vidros de uma das janelas da casa.

O imóvel era composto de sete cômodos, e três foram atingidos. Dos danificados, dois foram completamente comprometidos (dois quartos) e um foi prejudicado de forma parcial (a sala), onde foram destruídos móveis e eletrodomésticos. Os demais cômodos, ficaram atingidos somente pela fumaça.

Toda a operação, incluindo o rescaldo durou cerca de uma hora. A perícia de incêndio foi acionada e a cena foi deixada aos cuidados dos proprietários da casa.

Alerta

Devido aos perigos impostos por incêndios, o CBMDF orienta a toda a população, que em caso incêndio, ligue imediatamente para o número 193, informando o endereço correto do local e, se possível, um ponto de referência conhecido.

A corporação orienta ainda, que nenhum envolvido jamais se aventure tentando apagar as chamas por conta própria, o que o colocaria em situação risco, podendo se tornar uma vítima. Neste incêndio específico, vídeos mostram a destruição deixada pelo fogo. Veja: