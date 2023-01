Casa fica em chamas, em Pedregal-GO

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o local, com cerca de 35m², completamente coberto pelo fogo e com muita fumaça

Nesta segunda-feira (2), uma casa pegou fogo em Pedregal-GO. O incêndio ocorreu por volta das 13h30, na quadra 04 do Vale do Pedregal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o local, com cerca de 35m², completamente coberto pelo fogo e com muita fumaça. Leia também Cai número de acidentes, óbitos e feridos no DF no Réveillon

Órgãos do DF garantiram segurança na posse presidencial

Saúde atende 267 pessoas na Esplanada dos Ministérios, no domingo (1º) No entanto, o incêndio foi controlado e atingiu apenas uma residência. As outras moradias pertencentes à área foram protegidas pelos militares. Segundo informações de vizinhos, os moradores não estavam no local. Não houve feridos.