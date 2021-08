Casa de madeira pega fogo em Sobradinho

O morador, Sidney, de 49 anos, foi encaminhado para o HRAM com queimaduras de 1° grau no rosto e membros superiores

Neste domingo (22), outra casa de madeira pegou fogo em Sobradinho. Essa já é a segunda apenas neste final de semana.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência aconteceu pouco depois das 10h e ocorreu no condomínio Doroty.

A residência ficou destruída pelas chamas, que já haviam sido controladas pelos vizinhos. O morador, Sidney, de 49 anos, foi encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAM) com queimaduras de 1° grau no rosto e membros superiores.

De acordo com testemunhas, Sidney teria deixado uma panela de pressão no fogo e saiu por um instante da casa. A panela explodiu e as chamas rapidamente se espalharam pela casa.

Ainda não se sabe o que teria provocado a explosão. O serviço de perícia do CBMDF foi acionado para averiguar.

Primeiro caso

Na madrugada do último sábado (21), uma casa de madeira também pegou fogo na quadra 15 de Sobradinho, próximo ao Bancrevea. Segundo o CBMDF, quando as equipes chegaram, por volta das 4h, o incêndio já estava generalizado e já passava para a casa ao lado.

As chamas da casa atingiriam a rede elétrica, rompendo fiações que passavam por cima das residências. Por causa do aumento do risco, as equipes foram divididas entre combater o incêndio e procurar por possíveis vítimas, além do acionamento da Neoenergia para gerenciar a parte elétrica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os grupos agiram rapidamente e as chamas foram controladas, o que impediu de que chegassem até a casa do lado. Ainda assim, a primeira casa ficou completamente queimada.

A única pessoa encontrada, Welton, de 49 anos, já estava fora da casa quando as equipes chegaram. O homem estava muito nervoso e com crise hipertensiva, mas sem queimaduras ou machucados. Mesmo assim, ele foi encaminhado para o Hospital de Sobradinho.