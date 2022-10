Casa abandonada no Gama pega fogo

Segundo informações dos bombeiros, a casa é utilizada por pessoas em situação de rua. Roupas e materiais de entulho foram queimados

Por volta de 00h20 deste domingo (16), o Corpo de Bombeiros Militar do DF foi chamado para apagar um incêndio em uma casa abandonada na Quadra 28 do Setor Oeste do Gama, próximo ao supermercado Vivendas.

O fogo assustava os moradores que vivem próximo ao local. Ao total, foram utilizadas três viaturas e treze militares para conter o incêndio.

Ao chegar no local, a equipe encontrou dois cômodos da residência pegando fogo, e rapidamente dizeram o combate e a extinção das chamas. Não foram encontradas possíveis pessoas ou animais no imóvel.

A operação de combate e rescaldo teve duração de 1h. Segundo informações dos bombeiros, a casa é utilizada por pessoas em situação de rua. Roupas e materiais de entulho foram queimados.