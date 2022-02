Cartel dos combustíveis é denunciado por deputado distrital

Vigilante também salientou que o preço praticado no Distrito Federal é um dos mais altos do país

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) voltou a denunciar a existência de um suposto cartel dos combustíveis. Ele se manifestou diante de divulgação do presidente do sindicato dos postos combustíveis de que recorreria à Comissão de Ética da Câmara Legislativa para solicitar a cassação de seu mandato.

O parlamentar reiterou que trata do tema desde 2002 e destacou que, dois anos depois, uma CPI, proposta por ele, “derrubou o preço, provando que o cartel existia”. Passados os anos, segundo o distrital, mediante os valores cobrados, é demonstrado que a cartelização persiste.

“Postos que não fazem parte do grupo têm lucro de 20 centavos a cada litro de combustível vendido”, observou, citando um estabelecimento em Taguatinga. “Já os integrantes do cartel, lucram de 86 centavos a um real por litro”, completou.

Vigilante também salientou que o preço praticado no Distrito Federal é um dos mais altos do país, mesmo que o transporte do combustível seja realizado por oleoduto e gasoduto. “Aqui, paga-se mais alto do que no Acre, onde a gasolina chega em barcaças”, exemplificou.

*Com informações de Marco Túlio Alencar – Agência CLDF