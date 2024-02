Carro sai da via e atinge poste em Samambaia Sul

As vítimas foram transportadas ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e estavam conscientes, orientadas e estáveis

Na noite do último sábado (17), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência entre os conjuntos 1 e 2 da via principal na QR 407.

Chegando ao local, a equipe localizou o GM/Kadett de cor azul, conduzido pelo senhor, W.O.P., 29 anos de idade, que após perder o controle da direção, atingiu um poste de iluminação pública, parando na via.

O condutor foi atendido e avaliado pelos socorristas e foi constatado que saiu ileso. Já os passageiros, uma senhora W.L.S., 31 anos de idade, foi atendida e se queixava de dores na face além de apresentar escoriações. A criança, J.G.L.O., do sexo masculino, de 06 anos de idade, se queixava de dores na perna esquerda. As vítimas foram transportadas ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e estavam conscientes, orientadas e estáveis.

A Neoenergia foi acionada para o local.

O local ficou aos cuidados da PMDF.