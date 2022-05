Carro R$ 67 mil em multas é apreendido em Taguatinga

A abordagem ao condutor ocorreu no Setor M Norte, em Taguatinga

Um Fiat Palio, com 481 infrações de trânsito acumuladas, foi apreendido por equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), na tarde desta sexta-feira (6). No total, as multas acumulavam R$ 67.542,85, a maioria por excesso de velocidade e avanço de sinal. A abordagem ao condutor ocorreu no Setor M Norte, em Taguatinga.

O veículo foi conduzido ao depósito do Detran, em Taguatinga. Para retirá-lo, será necessário quitar todos os débitos existentes, além de arcar com a diária do depósito e a taxa do guincho. Com base na legislação de trânsito, o proprietário terá o prazo de 60 dias para a quitação, caso contrário o veículo será destinado a leilão.

Essa ação permanente para preservação da segurança viária faz parte da Operação Cartas Marcadas, que visa retirar das ruas do Distrito Federal os infratores contumazes.

*Com informações da Agência Brasília