Carro perde o controle, tomba e fica precipitado em ribanceira em Samambaia Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência, na tarde desta terça-feira (13). No local da emergência e equipe de socorro verificou que se tratava de um Fiat Uno Fiorino, de cor branca, conduzido pelo senhor F.A.P.S, de 59 anos, que havia perdido o controle do veículo e tombado próximo ao precipício de uma ribanceira, localizada às margens da via.

O condutor estava no interior do veículo sem poder fazer movimentos bruscos. A equipe de salvamento fez a intervenção, garantiu a estabilidade do automóvel e auxiliou o condutor para que pudesse sair do carro em segurança, sendo avaliado em seguida e não apresentava necessidade de transporte ao ambiente hospitalar.

O veículo ficou aos cuidados do proprietário.