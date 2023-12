Carro perde o controle e capota na BR-020

A rápida resposta das autoridades resultou no empenho de cinco viaturas para o atendimento da ocorrência

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na madrugada desta terça-feira (26), por volta das 04h24, para atender a um capotamento na BR-020, próximo ao Posto São Roque, no sentido Formosa, na região de Planaltina – DF.

Ao chegarem ao local, as equipes de socorro depararam-se com um veículo GM/Trailblazer, de cor preta, estava apoiado sobre o próprio teto, fora da pista. O condutor, de 43 anos, e as passageiras, as menores, de 4 anos e de 2 anos, e uma mulher, de 26 anos, estavam na cena do acidente.

Apesar da gravidade aparente do capotamento, o CBMDF informou que, após avaliação, nenhum dos ocupantes apresentava lesões visíveis.