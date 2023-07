Carro pega fogo no estacionamento do Metrô na EPTG

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de incêndio nesta sexta-feira (14). Um carro foi atingido pelo fogo no estacionamento do Metrô, na EPTG. O fogo se alastrou por outros veículos. No local, foi constatado um incêndio em três veículos. As equipes iniciaram um ataque rápido e preciso, culminando com a extinção do incêndio e impedindo seu alastramento para os veículos próximos, sendo que os dois veículos vizinhos da Fiat Toro de cor vermelha, um Fiat Pálio de cor preta e um Honda City de cor prata, já haviam sido atingidos pelo fogo e queimaram parcialmente. A atuação rápida dos Bombeiros impediu que um botijão de Gás P13 que era transportado na caçamba da Fiat Toro, fosse atingido pelo fogo. Um homem de 59 anos relatou que percebeu o cheiro de gasolina e parou no estacionamento e logo em seguida o veículo se incendiou. Os condutores dos veículos atingidos no incêndio não estavam presentes na cena da emergência. O local ficou aos cuidados da DETRAN.