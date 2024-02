Carro pega fogo na EPTG, próximo ao Guará

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas às 15h07

Na tarde deste sábado (24), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência na EPTG – Estrada Parque Taguatinga, próximo ao Guará-DF, sentido Taguatinga, empregando uma viatura.

A equipe de socorro ao chegar ao local encontrou um RENAULT/LOGAN vermelho, parado na faixa exclusiva dos ônibus, tomado pelas chamas, que foi rapidamente apagadas pelos bombeiros utilizando jatos de espuma.

Segundo informações dos agentes do DER, a condutora, senhora D.S.S., conseguiu sair do veículo antes que as chamas atingissem a cabine, não se feriu e já não encontrava-se no local.

A faixa exclusiva da via foi interditada para as operações de combate ao incêndio. O trânsito no local foi impactado.

O DER compareceu ao local.