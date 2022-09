Carro e moto colidem em acidente na DF 001, em via sentido Brazlândia

O motociclista foi encontrado em estado grave. Ele apresentava um grande corte no membro inferior direito com fratura exposta

Letícia Mirelly

[email protected]

Nesta sexta-feira (02), uma motocicleta bateu em um carro de passeio, próximo a 26 de setembro. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros aos passageiros dos veículos por volta das 16h.

O motociclista, identificado como R. S. O, 31 anos, dirigia uma HONDA CG FAN de cor vermelha. Ele foi encontrado em estado grave, pois apresentava um grande corte no membro inferior direito com uma fratura exposta e hemorragia.

O condutor da moto entrou em parada cardiorrespiratória, mas teve os sinais vitais restabelecidos pelas equipes. Apesar de inconsciente e instável, a vítima foi embarcada na aeronave e levada para o Hospital de Base de Brasília.

O motorista do carro, senhor A. M. C. F de 41 anos, dirigia um FIAT UNO de cor branca e estava acompanhado com uma mulher e uma criança de três anos. Nenhum dos passageiros do veículo se feriu.

Durante o atendimento, toda a pista precisou ser interditada. Depois a rodovia ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).