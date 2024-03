Carro descontrolado colide com poste na L 4 Sul e resulta em óbito do condutor

No início da noite do último sábado (30), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência empenhando três viaturas.

No local, a equipe de socorro verificou que o VW Gol de cor preta havia perdido o controle e saído da pista, colidindo com um poste de iluminação pública localizado no canteiro central da Avenida das Nações (L4 Sul).

A equipe de salvamento iniciou as operações necessárias para socorrer duas vítimas que estavam no veículo, ajudando o senhor J.S.S., de 61 anos, que foi encontrado no banco traseiro do carro e saiu com facilidade. Ele foi atendido e avaliado pela equipe de socorristas, apresentando escoriações na orelha direita, ombro direito e dor na perna esquerda acima do joelho, sem sinais de fratura, consciente e orientado.

Já o condutor do veículo, que não possuía identificação, ficou preso às ferragens, sendo acessado pela equipe de salvamento e apresentando várias fraturas pelo corpo e lesões incompatíveis com a vida.

Foi feito o gerenciamento dos riscos presentes oriundos da ocorrência.

A PMDF foi acionada para as providências que o caso requer.