Carro derruba poste na Ponte JK e motorista é transportado para o hospital

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu esta ocorrência no início da manhã deste domingo. O acidente ocorreu no início da Ponte JK, sentido Brasília, região do Lago Sul.

Chegando ao local, as equipes de socorro depararam-se com o VW Passat, de cor marrom, que havia acabado de colidir contra um poste de iluminação pública, ocasionando sua queda. Seu condutor, o senhor L. F. B, de 26 anos, foi atendido por nossos socorristas e transportado consciente e desorientado para o IHBB, apresentando ferimentos na face.

Duas das três faixas de rolamento foram interditadas para o atendimento.

O DETRAN ficou responsável pelo local.