Carro da Vacina estará no setor P Norte de Ceilândia no sábado (14)

DF terá outros 19 locais de vacinação para atender de bebês a idosos

Moradores do setor P Norte de Ceilândia terão vacinação na porta de casa neste sábado (14). O Carro da Vacina irá percorrer ruas das quadras QNP 22, QNP 24 e QNP 30, das 8h às 17h. O veículo fará paradas e a equipe da Secretaria de Saúde vai aplicar imunizantes contra covid-19, gripe e outras doenças, conforme o calendário de vacinação.

No sábado, haverá atendimento em outros 19 pontos fixos no Distrito Federal. Um dos destaques é a Praça do Cidadão, em Ceilândia; o Ginásio Nilson Nelson, no Eixo Monumental; o shopping Sol Center, no Recanto das Emas; e a biblioteca do bosque, em São Sebastião. Também haverá unidades básicas de saúde com atendimento em Sobradinho II, Planaltina, Gama, Santa Maria, Ceilândia, Asa Sul, Asa Norte, Estrutural, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Guará e Riacho Fundo I e II. A lista completa está disponível no site da Secretaria de Saúde.

Seja para atendimento no carro da vacina ou nos pontos fixos, a orientação é levar documento de identidade e o cartão de vacinação. Se necessário, podem ser aplicadas doses de várias vacinas no mesmo dia, de forma a atualizar os esquemas vacinais.