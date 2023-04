Carro colide contra trem em passagem no Guará II

A motorista do carro saiu por meios próprios do interior do automóvel e foi atendida pelas equipes do CBMDF

No início da tarde deste domingo (30), um carro colidiu contra um trem em uma passagem de nível, sentido Avenida do Contorno para o Guará Park, pista que dá acesso a EPTG, no Guará II. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

A condutora do veículo, uma mulher de 57 anos, era a única ocupante do automóvel. Ela presenciou a chegada do trem e fez a parada obrigatória necessária para o local, entretanto não foi suficiente para evitar a colisão. Sendo assim, a locomotiva bateu no veículo, fazendo-o capotar e parar com as rodas para o ar.

A motorista do carro saiu por meios próprios do interior do automóvel e foi atendida pelas equipes do CBMDF.

Estava consciente, orienta e estável, apresentado pequenas escoriações no membro inferior esquerdo, assim, não precisou de transporte a uma unidade médica.

O maquinista do trem nada sofreu.

A PMDF foi acionada para o local