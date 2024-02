Carro colide com poste que atinge caminhão na L4 Sul

Ambos os condutores foram avaliados pela equipe de socorro e nada sofreram. A concessionária de energia foi acionada para o local

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta sexta-feira (23), uma ocorrência envolvendo um carro, um poste e um caminhão na L4 Sul, próximo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No local da emergência, a equipe de socorro verificou que o carro era conduzido por um homem de 35 anos, que se deslocava sentido Zoológico e havia perdido o controle da direção colidido em um poste de iluminação pública, localizado no canteiro central da via.

A violência do impacto projetou o poste na direção da pista de rolamento, no momento em que finalizava o trajeto da queda, atingiu a cabine de um caminhão tipo caçamba, de cor branca, conduzido por um homem 52 anos, que trafegava no mesmo sentido.

O caminhão teve a cabine e o para-brisas danificados, devido à força do impacto provocado pelo poste de iluminação pública.

Ambos os condutores foram avaliados pela equipe de socorro e nada sofreram. A concessionária de energia foi acionada para o local.

Durante o atendimento da ocorrência, duas faixas da via ficaram bloqueadas. A PMDF foi acionada para o local.