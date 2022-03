Carro colide com poste no Jardim Botânico

A via foi parcialmente interditada pela PMDF para o atendimento dos Bombeiros e a conclusão da Perícia

Um carro saiu da via e colidiu com poste no declive da via Estrada Parque Juscelino Kubitschek (EPJK) próximo à Ponte, sentido Jardim Botânico/Asa Sul, no fim da manhã desta segunda-feira, 14.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar o socorro e usou três viaturas e doze militares no serviço.

O carro era conduzido por um homem de 28 anos, que perdeu o controle da direção e colidiu com um poste de iluminação pública.

Além do condutor, um único ocupante estava dentro do carro no momento da colisão. No socorro, ele foi encontrado fora do veículo e estava andando, foi avaliado e constatado que saiu ileso, não havendo necessidade de transporte ao hospital.

Não existem relatos sobre a dinâmica do acidente.

A via foi parcialmente interditada pela PMDF para o atendimento dos Bombeiros e a conclusão da Perícia.