Carro colide com poste e deixa dois feridos em Samambaia

Um carro colidiu em um poste e deixou dois feridos no Conjunto 07, Samambaia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência por volta das 6h deste sábado, 15.

No local, a equipe de socorro localizou o veículo envolvido na colisão e o condutor, um homem de 32 anos foi atendido e transportado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Ele apresentava ferimentos leves no rosto e queixava-se de dores na região do tórax. Estava consciente, orientado e estável.

Já o passageiro foi atendido e transportado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Ele apresentava escoriações pelo corpo. Estava consciente, orientado e estável.

A Polícia Militar e a Perícia foram acionadas.

A dinâmica do acidente não foi informada.