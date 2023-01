Carro capota próximo à Ponte JK

Havia três pessoas no veículo, uma delas foi levada ao hospital

Um carro de passeio capotou no Setor de Clubes Sul, próximo à Ponte JK, na madrugada deste domingo (29), por volta de 5h. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) socorreu as vítimas.

Havia três ocupantes no veículo. O motorista, de 23 anos, foi encontrado deitado fora do carro no momento da chegada dos bombeiros. Ele se queixava de dores na região da cabeça e das costelas e foi levado ao Hospital de Base.

Os outros dois passageiros são um homem e uma mulher. Eles não tiveram as idades informadas. O rapaz saiu ileso; já a moça sentia dores na cabeça e em uma perna, mas preferiu não ser levada ao hospital.

A dinâmica do acidente não foi informada pelas vítimas. A via não teve o trânsito impactado devido ao horário de baixo fluxo.