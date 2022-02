Carro capota nas margens da Via Estrutural

Um carro capotou próximo a Transpetro, sentido Brasília, nas margens da Via Estrutural. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro. Chegando ao local as equipes encontraram um VW Gol, de cor branca, que perdeu o controle e capotou as margens da via. A vitima e também condutora do veiculo foi identificada como Aline. Ela foi imobilizada e transportada ao HBB com escoriações leves e dores pelo corpo, estava consciente, orientada e estável. Chovia no momento da ocorrência. O cenário ficou aos cuidados da policia militar.