Carro capota na ponte JK

Na manhã deste domingo (19), por volta das 8h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Ponte JK, envolvendo dois veículos de passeio.

Foram utilizadas três viaturas e 12 militares. Um dos veículos envolvidos no acidente acabou capotando após a colisão. O condutor saiu do veículo por meios próprios, foi atendido e avaliado, sendo encaminhado para o Hospital de Base apenas com escoriações pelo corpo.

No outro veículo estavam duas senhoras de 63 e 64 anos, que estavam conscientes e orientadas, mas se queixavam de dores no corpo e foram encaminhadas ao Hospital Brasília para uma avaliação mais detalhada.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar, e a perícia foi acionada. A dinâmica do acidente não foi informada.