Carro capota na L4 Sul e causa impacto no transito

Um carro capotou na L4 Sul nesta sexta-feira (02), por volta das 17h20. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

O veículo era conduzido por um homem de 21 anos, que após perder o controle da direção, saiu da pista e colidiu com obstáculos no canteiro central da via, vindo a capotar retornando à faixa de rolamento central da rodovia DF – 004, onde parou com as rodas ao solo, sentido Fundação Jardim Zoológico de Brasília.

O CBMDF atendeu e avaliou o condutor, que já havia saído do veículo e andava na cena, os socorristas constataram que o mesmo estava sem ferimentos aparentes, consciente, orientado e estável.

Apesar de não haver necessidade de transporte ao hospital, foi orientado a procurar uma unidade de saúde para avaliação médica mais detalhada.

As equipes realizaram os procedimentos protocolares de segurança contra incêndio e a PMDF foi acionada.