Carro capota na DF-483

João Paulo de Brito

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência, na manhã desta sexta-feira (19/02), referente ao capotemaneto de um veículo de passeio, na DF-483, no Gama (DF).

Para realizar a operação, os bombeiros contaram com a participação de 13 militares e a utilização de três viaturas.



O veículo, FIAT/Fiorino de cor branca, era conduzido por Lucius do Amaral Ildefonso, 39 anos. O motorista perdeu o controle da direção e capotou o carro, parando tombado na posição lateral direita. Ao chegar no local, a equipe socorrista atendeu, avaliou o estado da vítima e constatou que saiu ileso, foi informado também que o mesmo conseguiu realizar autoextricação (saída por meios próprios do interior do veículo) sem a necessidade de transporte ao hospital.



Como não houve perícia e nem danos ao patrimônio, nossa equipe de socorro destombou o veículo retirou da via para liberar o trânsito e realizou os procedimentos protocolares de segurança contra incêndio (ações preventivas contra eventuais vazamentos de combustíveis e fluídos inflamáveis) e por componentes eletroeletrônicos (curtos-circuitos por bateria).