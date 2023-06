Carro capota e resulta em uma vítima presa às ferragens

A condutora atendida e desencarcerada das ferragens do veículo pelos militares

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu nesta quarta-feira (28), uma ocorrência na QN 215, conjunto 2, via pública de Samambaia Sul. Se tratava de uma colisão entre veículos de passeio, ocasionando no capotamento de um deles.

O veículo capotado, o Ford/Ka de cor vermelha, era conduzido por uma mulher de 46 anos de idade, que após se envolver na colisão com um veículo de passeio, perdeu o controle da direção e capotou na via. A condutora foi atendida e desencarcerada das ferragens do veículo pelos militares.

Foi transportada pelo CBMDF ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) se queixando de dores na perna esquerda (região do joelho), também apresentava um edema no tornozelo, além de escoriações pelo corpo, estava consciente, orientada e estável.

O passageiro do Ka, de 36 anos, foi atendido e avaliado pelos socorristas, sendo constatado que não sofreu ferimentos aparentes, portanto, não houve necessidade de transporte à nenhuma unidade de saúde.

O segundo veículo envolvido, o GM/Vectra de cor azul, não foi encontrado na cena e não teve seu paradeiro nem a identidade do condutor conhecida.

A PMDF e a perícia foram acionadas para o local.