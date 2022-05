Carro capota e deixa três feridos no Lago Norte II

Um carro modelo celta, prata, capotou no Lago Norte II, sentido Plano Piloto. O veículo colidiu contra uma árvore e parou lateralizado. No interior do automóvel, estavam três pessoas, todas do sexo masculino. Um deles conseguiu sair e estava andando pela cena quando equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), chegaram para prestar socorro. Apesar de consciente, o homem estava ferido e foi levado ao hospital. Os outros dois envolvidos ficaram presos às ferragens. Um deles estava desorientado e com suspeita de traumatismo cranioencefálico. A terceira vítima estava também desorientada, mas sem lesões graves aparentes. Todos foram encaminhados para o Hospital de Base do DF. Vídeos feitos pelo CBMDF no local mostram que a árvore onde o carro bateu ficou caída ao chão e o veículo bastante danificado. Veja: CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE