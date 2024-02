Carro capota após batida na BR-040 e três vítimas são levadas a hospital

As duas meninas, de 7 e 10 anos, e a mãe das crianças foram levadas ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), na tarde deste domingo

Na tarde deste domingo (18), três vítimas foram levadas para o hospital, após uma batida entre dois carros na BR-040. O acidente ocorreu nas proximidades do viaduto que dá acesso a Santa Maria (DF).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender o socorro no início da tarde. Um GM Onix azul da família capotou no canteiro da rodovia após colidir com um Fiat Siena branco.

As vítimas, duas crianças e uma mulher estavam no carro que capotou. Uma menina de 7 anos se queixou de dor no hipocôndrio inferior esquerdo, no abdômen.

A outra menina, de 10 anos, tinha hematoma na cabeça. A mãe delas, de 27 anos, foi socorrida com escoriações na pálpebra direita e um pequeno edema no braço direito.

Todas foram levadas ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) conscientes, orientadas e estáveis. O motorista do Fiat Siena não se feriu.